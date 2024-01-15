В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сразу в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию портала для оповещения населения страны.

Согласно данным ресурса, сирены звучат в Николаевской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. В последней, как сообщали украинские СМИ, в результате недавнего обстрела был поврежден распределительный газопровод низкого давления.

В ночь на 15 января взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Херсоне.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» группировки «Запад» российских войск поразил хорошо замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

С 10 октября 2022 года ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушную тревогу регулярно объявляют в различных регионах Украины, иногда даже на территории всей страны.

Ранее Минобороны РФ рассказало подробности о сбитых украинских ракетах над Курской областью.