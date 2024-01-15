Липецкий губернатор рассказал о возобновлении подачи отопления

Почти во всех домах Липецка, где не было отопления, вновь заработали батареи. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Как рассказал Артамонов, утром власти региона провели совещание, на котором обсудили ситуацию с коммунальными авариями в Липецке.

«Почти во всех домах, которые были отключены от системы, достигнуты необходимые параметры тепла», — сказал он, отметив, что на особом контроле находятся две многоэтажки на Советской 27 и 8 Марта 26/3, где, по его словам, «на входе перемерзли трубы».

В настоящее время их отогревают специалисты, подача тепла скоро возобновится, подчеркнул губернатор.

По его словам, действия управляющих компаний стали причиной осложнения ситуации, так как в зданиях захламлены подвалы, из-за чего аварийные бригады не могли пройти. При этом в некоторых управляющих компаниях не хватило сотрудников для проведения пусконаладочных работ.

Артамонов добавил, что наказание за подобную халатность должно быть уголовным, инициатива об изменении ответственности управляющих компаний будет направлена в облсовет.

13 января в Липецке из-за аварии на сетях теплоснабжения без отопления остались около 27 многоквартирных домов. Спустя некоторое время произошла еще одна авария, в результате которой без горячей воды и отопления оказались еще 40 многоквартирных домов. Позже количество отключенных от отопления жилых домов увеличилось до 282.

Ранее ФСИН отреагировала на сообщения об отключениях отопления в колониях.