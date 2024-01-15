Главу свердловского Союза десантников, обвиняемого во взятке, повысили в звании

Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина, которого обвиняют во взятке, повысили во время нахождения в зоне военной операции до старшего лейтенанта. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

В материале говорится, что в настоящее время Тетерин вернулся в Екатеринбург из зоны спецоперации и участвует в суде по делу о взятке.

Во время заседания выяснилось, что 25 декабря он получил офицерское звание. За что, не уточняется. При чем о его повышении агентство сообщало в октябре 2023 года, но тогда не были известны подробности.

Уголовное дело против Евгения Тетерина было возбуждено в 2021 году. По данным следствия, мужчина передал сотруднику Федеральной налоговой службы (ФНС) около 13 млн руб., чтобы чиновники не обращали внимания на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Его отправили в СИЗО, а затем — под домашний арест.

До этого адвокат Тетерина Дмитрий Бушухин сообщил, что его подзащитного признали негодным для военных действий.

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