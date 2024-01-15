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В Иркутске задержали вьетнамца, которого разыскивал Интерпол

Гражданина Вьетнама, объявленного в розыск Интерполом, поймали в Иркутске

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Иркутске задержан гражданин Вьетнама, скрывавшийся после нападения с ножом на своего соотечественника. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2007 году 41-летний уроженец одной из северных провинций Вьетнама проживал и работал в Чехии. Там он в ходе конфликта ранил ножом своего соотечественника, а затем вернулся на родину. В Чешской Республике на злоумышленника завели уголовное дело, заочно осудили его за покушение на совершение особо тяжкого преступления и приговорили к восьми годам тюрьмы. Позднее фигуранта объявили в международный розыск и добавили в базу Интерпола.

«Несколько дней назад вьетнамец транзитом прибыл в аэропорт города Иркутска, где его задержали сотрудники российской полиции. Иностранцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 дней для обеспечения процедуры экстрадиции. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на организацию выдачи разыскиваемого правоохранительным органам Чехии», – заключила Ирина Волк.

Ранее в Сочи задержали мошенника из Турции из базы Интерпола.

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