В Баку произошел мощный взрыв

В столице Азербайджана Баку произошел мощный взрыв в мебельном цехе, на место происшествия прибыли 15 бригад скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики (TƏBİB).

Там рассказали, что происшествие произошло в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе. Информация о нем поступила в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи. 15 бригад скорой помощи были в срочном порядке направлены на место ЧП.

По данным телеканала «Baku TV», в результате взрыва несколько человек лишились жизней. На место прибыла полиция.

Утром 13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на складах, принадлежащих компании Wildberries. Площадь возгорания составила 70 тыс. квадратных метров, к тушению огня были привлечены 270 специалистов и 57 единиц техники. Ущерб от пожара предварительно оценили в 10-11 миллиардов рублей.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.