Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Баку произошел мощный взрыв

В Баку произошел мощный взрыв в мебельном цехе

close
100%
«Новости Азербайджана»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Новости Азербайджана»

В столице Азербайджана Баку произошел мощный взрыв в мебельном цехе, на место происшествия прибыли 15 бригад скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики (TƏBİB).

Там рассказали, что происшествие произошло в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе. Информация о нем поступила в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи. 15 бригад скорой помощи были в срочном порядке направлены на место ЧП.

По данным телеканала «Baku TV», в результате взрыва несколько человек лишились жизней. На место прибыла полиция.

Утром 13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на складах, принадлежащих компании Wildberries. Площадь возгорания составила 70 тыс. квадратных метров, к тушению огня были привлечены 270 специалистов и 57 единиц техники. Ущерб от пожара предварительно оценили в 10-11 миллиардов рублей.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами