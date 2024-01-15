Главного фигуранта дела о хищениях в РАНХиГС Барцица приговорили к условному сроку

В Москве Таганский суд приговорил главу Института госслужбы и управления РАНХиГС Игоря Барцица к пяти годам условного срока по делу о растрате в особо крупных размерах. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Также судья постановила выплатить осужденного штраф в размере 1 млн рублей.

В конце декабря 2020 года ФСБ сообщила о выявлении схемы хищения государственных средств в РАНХиГС. В ведомстве сообщили, что что сотрудники вуза систематически получали деньги от подчиненных «за необоснованное начисление дополнительной заработной платы». По этому факту Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело.

В 2022 году Барциц, который находился в СИЗО, возместил сумму ущерба и полностью признал вину. Однако другой фигурант дела — бывший начальник отдела института госслужбы и управления (ИГСУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Аслан Фейзба — скрылся.

Ранее осужденный за взятки бывший мэр Владивостока поехал на СВО.