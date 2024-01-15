В Кремле рассказали о сроках поездки Путина в КНДР

Президента России Владимира Путина пригласили с официальным визитом в КНДР, и в Кремле надеются, что поездка состоится. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У Путина есть приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом, надеемся, что визит состоится. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам. Что касается встречи для информирования президента об итогах переговоров двух министров — такую встречу мы не исключаем», — отметил Песков.

15 января глава МИД КНДР Чхве Сон Хи прибыла в Москву с трехдневным рабочим визитом. Сообщалось, что в РФ ее пригласил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские власти подозревают РФ в использовании северокорейских ракет для ударов по территории Украины. По его словам, российские войска использовали соответствующие снаряды 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что США планируют сделать шаги по противодействию оборонному партнерству РФ и КНДР.