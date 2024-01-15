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В Екатеринбурге учащихся эвакуировали из школы во время крупного потопа

В Екатеринбурге детей эвакуировали из школы из-за потопа

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В Екатеринбурге затопило учебное заведение. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в школе №178. Сотрудники оперативно отключили электричество в здании. Всех учащихся оперативно эвакуировали из организации. На кадрах с места инцидента заметно, как с потолка по стенам льется вода, в коридорах образовались крупные лужи.

Как сообщает «4 канал», причина заключается в канализации. В школе прорвало трубы. Помимо этого, начал обваливаться потолок. В результате школьников отпустили домой.

Ранее в Екатеринбурге коммунальная авария парализовала движение трамваев.

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