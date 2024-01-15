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В Госдуме одобрили предложение штрафовать треш-стримеров в России

Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 700 тысяч рублей за треш-стримы

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Shutterstock

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству посоветовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении административных штрафов до 700 тыс. рублей за так называемые треш-стримы. Об этом сообщили на сайте Думы.

В декабре группа сенаторов и депутатов внесла пакет поправок об ужесточении ответственности за треш-стримы и связанные с ними преступления. Помимо упомянутого проекта, в пакет также вошли законопроект о запрете треш-стримов и законопроект, который предлагает считать трансляцию преступления отягчающим обстоятельством по ряду статей Уголовного кодекса России.

Председатель комиссии Совета Федерации Российской Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что треш-стримы, в ходе которых транслируются издевательства над людьми и животными, опасны и отвратительны, в связи с чем в Совете Федерации поставили вопрос об ужесточении наказания за подобного рода шоу.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал, что ГД в весеннюю сессию в приоритетном порядке рассмотрит пакет законопроектов о запрете треш-стримов.

Ранее глава СК РФ Бастрыкин предложил привлекать к ответственности спонсоров треш-стримов.

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