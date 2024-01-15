ФСБ обвинила в госизмене жительницу Ижевска

В отношении жительницы Ижевска возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) в связи с ее вступлением в запрещенную в России украинскую организацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Удмуртской Республике.

Выявить женщину сотрудникам регионального УФСБ помог Центральный аппарат спецслужбы.

По данным ФСБ, россиянка вступила и до сих пор принимает участие в деятельности «одной из запрещенных в России украинских военизированных террористических организаций». Следствие продолжается. Других подробностей не приводится.

Если вину гражданки РФ признают, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

На прошлой неделе сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд признал виновной женщину, которая скрыла от правоохранительных органов информацию о подготовке ее знакомым поджога военного комиссариата. По версии следствия, в 2022 году женщина узнала о том, что ее знакомый медработник Максим Асриян планировал совершить поджог, но не сообщила об этом силовикам.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.