В сгоревшем доме в Подмосковье нашли партию наркотиков на 150 млн рублей

В Подмосковье после пожара в доме нашли более 65 килограммов наркотика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в деревне Лошатовка. После того, как возгорание потушили, в подвале нашли крупную партию вещества. Помимо этого, в помещении оказались колбы с 600 литрами жидкости, канистры и другой инвентарь.

Позже экспертиза выяснила, что в подвале хранили мефедрон, за который владельцы могли получить 150 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. На данный момент правоохранители ищут владельца дома.

Ранее в Челябинской области троих мигрантов лишили гражданства РФ за наркопреступления.