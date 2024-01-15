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Психологи назвали способы мотивировать детей хорошо учиться

Детский психолог Дугенцова: успехи ребенка в школе важно позитивно подкреплять

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Чтобы мотивировать детей хорошо учиться, важно их не нагружать с первых дней в школе, не давить и не требовать пятерок, считает детский психолог Дарья Дугенцова. В беседе с Общественной Службой Новостей она посоветовала сделать акцент на моральной поддержке и позитивном подкреплении успехов ребенка в школе.

По мнению Дугенцовой, важно перед тем, как отчитывать ребенка за что-то, постараться узнать у него о причинах плохой учебы или поведения. Вместо наказания лучше сконцентрироваться на наградах, убеждена специалист.

«Зачастую родители — я постоянно такое встречаю — сами того не ведая, создают негативный образ учебному процессу, через который проходит их чадо. Если они увидят в дневнике плохую отметку, то все внимание концентрируют только на ней, пугая своего ребенка перспективой стать дворником. При этом без малейшего внимания остаются успехи, на которых как раз и нужно фокусироваться, если вы хотите пробудить в сыне или дочери интерес к образованию!» — объяснила психолог.

Если ребенок получил тройку за какую-то работу, важно вместе с ним изучить ее, проработать ошибки. При этом следует делать акцент на правильных действиях школьника.

«Это значительно повысит мотивацию школьника к тому, чтобы добиваться успехов», — считает Дугенцова.

Ребенку важно помогать влиться в учебный процесс после долгих выходных. Как это сделать, рассказала детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее специалисты также назвали время, в течение которого детям до 12 лет можно «сидеть» в телефоне без вреда здоровью.

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