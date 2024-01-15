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В Госдуме призвали запретить в России проведение вазэктомии

Депутат Милонов призвал запретить российским мужчинам вазэктомию

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В России следует разрешить проведение женской стерилизации только по медицинским показаниям, а мужскую – полностью запретить, убежден депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, это поможет в решении демографических проблем. Такое предложение он направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Доступ к добровольной стерилизации «несколько ограничен», однако не имеющие для этого медицинских показаний мужчины и женщины все-таки могут получить такие услуги, заявил Милонов. По его мнению, стерилизация сегодня воспринимается как один из способов контрацепции.

Милонов призвал Мурашко рассмотреть возможность изменения правил добровольной стерилизации, разрешив ее проводить женщинам только при угрожающих жизни обстоятельствах, а мужчинам – запретить.

Напомним, по данным Росстата в стране на фоне снижения числа абортов увеличилось количество женщин, которые прибегают к процедуре стерилизации. Так, в 2010 году показатель на 100 тысяч женщин в возрасте от 15 до 49 лет составлял 33,4, а в 2022 году — 44,6. Репродуктологи отмечают, что вместе с тем выросли и количество кесаревых сечений, а именно после нескольких подобных операций врачи могут рекомендовать женщинам перевязать маточные трубы.

Ранее Милонов назвал способ привлечь россиян к уборке снега вместе с коммунальщиками.

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