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В Петербурге пассажиры более суток не могут вылететь в Дубай

В Петербурге самолет в Дубай задерживают более чем на 30 часов

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Петербурге компания Flydubai более чем на сутки задержала рейс, следовавший в Дубай. Об этом сообщает 78.ru.

Самолет должен был покинуть аэропорт в 1:00 14 января, но авиакомпания Flydubai отложила рейс. По официальной информации, задержка обусловлена «операционными причинами». По данным источников издания, проблема заключается в поломке воздушного судна.

Время вылета переносили несколько раз. Самолет должен был вылететь в 9:00 15 января, но люди до сих пор находятся в воздушной гавани.

«Пассажиры остаются в ожидании дальнейших инструкций и надеются на скорое разрешение ситуации», – сообщается в публикации.

Авиакомпания предложила клиентам перелет через Москву, но многие не согласились. Отказавшиеся от полета не смогут получить компенсацию.

Ранее в Канаде на рейсе в Дубай пассажир выпал из самолета.

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