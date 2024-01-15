В Петербурге пассажиры более суток не могут вылететь в Дубай

В Петербурге компания Flydubai более чем на сутки задержала рейс, следовавший в Дубай. Об этом сообщает 78.ru.

Самолет должен был покинуть аэропорт в 1:00 14 января, но авиакомпания Flydubai отложила рейс. По официальной информации, задержка обусловлена «операционными причинами». По данным источников издания, проблема заключается в поломке воздушного судна.

Время вылета переносили несколько раз. Самолет должен был вылететь в 9:00 15 января, но люди до сих пор находятся в воздушной гавани.

«Пассажиры остаются в ожидании дальнейших инструкций и надеются на скорое разрешение ситуации», – сообщается в публикации.

Авиакомпания предложила клиентам перелет через Москву, но многие не согласились. Отказавшиеся от полета не смогут получить компенсацию.

Ранее в Канаде на рейсе в Дубай пассажир выпал из самолета.