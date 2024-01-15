Россиянам рассказали, как докупить стаж к пенсии

Россияне, которым не хватает рабочего стажа для назначения страховой пенсии по старости, могут его докупить. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Приобрести дополнительный страховой стаж или пенсионные коэффициенты можно в Социальном фонде. Там гражданам нужно заключить договор и уплатить взносы, уточнила эксперт. По ее словам, приобрести можно не более половины недостающего страхового стажа, который требуется для назначения страховой пенсии по старости. То есть 7,5 года и не более 14,1 балла.

«В этом году минимальный взнос составит 50 798,88 рубля. За эту сумму начислят год к страховому стажу и дадут 1,037 ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициентов). Максимальный размер — это сумма, умноженная на 8, то есть 406 391,04 рубля», — сказала Георгиева.

Если гражданин не может заплатить сумму минимального взноса полностью, можно делать это ежемесячно равными частями, заключила она.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова до этого говорила, что в 2024 году пенсионного возраста достигнут женщины 1966 года рождения (58 лет) и мужчины 1961 года рождения (63 года). В то же время этим гражданам и старше необходимо иметь по крайней мере 15-летний стаж работы и 28,2 пенсионных балла, отметила Финогенова.

Ранее в России предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию.