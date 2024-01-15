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Глава СК рассказал, сколько уголовных дел о терроризме поступило в российские суды

Бастрыкин: СК в 2023 году передал в суд 227 дел о терроризме

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Shutterstock

Следователи Следственного комитета РФ за 2023 год направили в суды 227 уголовных дел о преступлениях, связанных с терроризмом, в том числе 34 дела — о финансировании терроризма. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, в прошлом году дела о преступлениях, связанных с терроризмом, завели в отношении 280 лиц. Глава СК отметил, что в условиях специальной военной операции (СВО) подрывную деятельность в РФ пытаются вести украинские спецслужбы. Они применяют террористические методы, невзирая на вероятность человеческих жертв, добавил Бастрыкин.

Глава СК также обратил внимание, что ведомство в 2023 году направило в суд 430 уголовных дел об экстремизме, что на 62% больше, чем годом ранее.

До этого суд в Москве признал пропагандой экстремизма рекламу о работе только для славян. Инстанция признала подобную рекламу запрещенной информацией и пропагандой разжигания национальной розни. Ожидается, что в скором времени посты с упомянутым содержанием будут внесены в соответствующий реестр Роскомнадзора.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в применении тактики терроризма.

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