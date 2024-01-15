Более половины опрошенных россиян признались, что хотят сменить работу

Более половины (54%) опрошенных россиян намерены сменить работу, а большинство из них хотят это сделать из-за неудовлетворенности зарплатой. Об этом заявили исследователи рекрутинговой компании Get experts, которые провели опрос, пишет ТАСС.

В опросе участвовали 2 396 работодателей и 3 484 работников, которые представили различные отрасли экономики и практически все регионы России.

Аналитики отметили, что большинство из опрошенных россиян недовольны зарплатой на нынешнем месте работы (57%), отсутствием возможности для карьерного (35%) и профессионального (24%) роста. Еще 22% пожаловались на стрессы, а 21% столкнулись в профессиональным выгоранием. При этом 86% специалистов надеются, что после смены работы их финансовое положение улучшится.

Из желающих сменить работы, согласно опросу, 17% респондентов — в активном поиске. 18% опрошенных планируют начать искать работу в ближайшее время, а 19% — не ранее чем через год. Еще 20% ищут работу, рассматривая только входящие предложения. 26% респондентов не собираются менять место работы.

При этом всего треть работодателей на недовольства сотрудников прилагали усилия для их удержания.

Ранее стало известно, как внешность влияет на карьеру.