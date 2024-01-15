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В Сибири из автобуса высадили женщину, пытавшуюся оплатить проезд двумя разными способами

В Красноярске женщину высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи с 1000 рублей

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Красноярске женщина не смогла оплатить проезд в автобусе из-за отсутствия сдачи и неработающего терминала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Горожанка села в автобус, курсирующий по маршруту №55, однако терминал в салоне не работал, и оплатить проезд с помощью банковской карты она не смогла. Тогда пассажирка достала купюру с номиналом 1000 рублей — других у нее при себе не было, но кондуктор не сумела отдать ей сдачу и предложила оплатить проезд через приложение. На этот раз технической возможности сделать это не оказалось у пассажирки, поэтому ее высадили на ближайшей остановке.

После неудачной поездки женщина обратилась в Роспотребнадзор, и перевозчику «КПАТП-7» объявили предостережение.

«Неисправное состояние терминала в салоне автобуса не освобождает перевозчика от обязанности заключить с пассажиром договор перевозки. Впрочем, высаживать из автобуса, когда у кондуктора нет сдачи с крупной купюры, также незаконно», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Орловской области водитель автобуса высадил ребенка на мороз из-за ошибки кассира автовокзала.

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