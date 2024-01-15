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Зеленский назвал залог победы Украины

Зеленский назвал веру граждан в свои силы и страну залогом победы Украины

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Ints Kalnins/Reuters

Владимир Зеленский заявил, что вера в свои силы и в Украину станет залогом победы. Об этом сообщила «Украинская правда».

По его словам, первые две недели года вселяют в него оптимизм, потому что удалось договориться о новых пакетах помощи. Он заявил, что для страны должны увеличить производство дронов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Украинский лидер уверен, что страна может объединить весь мир, однако для какой цели это нужно, он не уточнил.

Однако депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок до этого раскритиковал политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса в стране и заявил, что глава Украины Зеленский нацелен лишь на то, чтобы «взять что-нибудь еще».

Политик раскритиковал германское правительство, которое увеличило расходы на военную помощь Киеву с четырех до восьми миллиардов евро. Депутат подчеркнул, что протесты немецких фермеров могут покончить с никуда не годной политикой правительства.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».

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