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Гладков назвал количество установленных в Белгороде остановок из бетонных конструкций

Губернатор Гладков: в Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций

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Телеграм-канал «Элитный Белгород»

За прошедшие дни в Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«За прошедшие дни установили в Белгороде 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком. Начали устанавливать модульные конструкции, о которых я уже сказал, испытали в субботу. Их установили три. Немножко нужно время на изготовление. Всего в плане более 400 остановок из железобетона, из песка и из модульных конструкций», — написал Гладков.

14 января сообщалось, что власти Белгорода установили в центре города, где в конце декабря люди попали под массированный обстрел, железобетонное модульное сооружение, которое предназначено для защиты населения от обстрелов.

В этот же день Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть муниципалитетов региона за сутки.

Ранее сообщалось, что в Белгороде испытали защитные конструкции на случай обстрелов.

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Обстрелы Белгорода
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