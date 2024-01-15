В подконтрольном Киеву Херсоне слышны звуки взрывов

Взрывы произошли в находящемся под контролем украинских властей городе Херсоне. Об этом написало издание «Зеркало недели».

Другие подробности на текущий момент неизвестны, власти не комментировали ситуацию.

До этого взрывы произошли в Кривом Роге. Накануне издание «Страна.ua» писало в Telegram-канале, что в сторону Кривого Рога летит ракета.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.