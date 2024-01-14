В Москве задержали пранкеров, бегавших по крыше поезда метро

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что всех троих пранкеров, которые снимали в московском метро экстремальные видео, задержали.

«Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене», — написала она.

Волк добавила, что нарушители были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности.

До этого сообщалось, что столичная прокуратура совместно с коллегами надзорного ведомства Московского метрополитена устанавливает всех фигурантов, которые нарушили требования транспортной безопасности.

По данным прокуратуры, молодые люди бегали по крышам поездов метро, выкручивали лампочки, били ногами проходящие составы и инсценировали драку.

Ранее обливший случайных людей калом видеоблогер попал в суд.