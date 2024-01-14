Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали пранкеров, бегавших по крыше поезда метро

МВД: в Москве задержали троих пранкеров, бегавших по крыше поезда метро

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что всех троих пранкеров, которые снимали в московском метро экстремальные видео, задержали.

«Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене», — написала она.

Волк добавила, что нарушители были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности.

До этого сообщалось, что столичная прокуратура совместно с коллегами надзорного ведомства Московского метрополитена устанавливает всех фигурантов, которые нарушили требования транспортной безопасности.

По данным прокуратуры, молодые люди бегали по крышам поездов метро, выкручивали лампочки, били ногами проходящие составы и инсценировали драку.

Ранее обливший случайных людей калом видеоблогер попал в суд.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами