В центре Белгорода установили убежище от обстрелов

Власти Белгорода установили в центре города, где в конце декабря люди попали под массированный обстрел, железобетонное модульное сооружение, которое предназначено для защиты населения от обстрелов, передает РИА Новости.

Сооружение было установлено возле остановки около универмага «Белгород» и городского центрального рынка. Конструкция с крышей и входным проемом состоит из пяти бетонных плит, скрепленных между собой. Отмечается, что внутри короба есть дополнительное бетонное заграждение, предназначенное для защиты от попадания осколков через входной проем. Снаружи сооружение покрашено в белый цвет и нанесена надпись «Укрытие».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в столице региона рассмотрят идею установить возле остановок общественного транспорта модульные конструкции, которые изготавливаются для Минобороны.

До этого жительница Белгорода попросила обложить блоками ФБС (фундаментальные блоки стеновые. — Прим. «Газеты.Ru») стеклянные павильоны, ее предложение поддержал губернатор региона. В итоге одной из первых обезопасили остановку в районе «Космоса» — ее обложили мешками с песком. В своем обращении Гладков отметил, что девять остановок обложили мешками с песком, а пять — бетонными плитами.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода.