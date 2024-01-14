Взрывы произошли в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщает агентство РБК-Украина.

Подробности инцидента к настоящему моменту неизвестны. В Днепропетровской и Николаевской областях свучат сирены воздушной тревоги.

До этого издание «Страна.ua» писало в Telegram-канале, что в сторону Кривого Рога летит ракета.

Также 14 января взрывы прозвучали в Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины.

В ночь на 14 января сирены звучали в трех регионах Украины. Жителям Днепропетровской и Харьковской областей Украины рекомендовали спуститься в укрытия. Также отмечается, что воздушная тревога была объявлена в подконтрольных украинской армии районах Запорожской области.

Накануне в ряде регионов страны произошли взрывы — в Кременчуге, Чернигове, Днепре и Кропивницком.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства США в Киеве спустились в укрытия из-за ракетных ударов.