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Взрывы произошли в Кривом Роге

РБК-Украина: в Кривом Роге произошли взрывы

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РИА Новости

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщает агентство РБК-Украина.

Подробности инцидента к настоящему моменту неизвестны. В Днепропетровской и Николаевской областях свучат сирены воздушной тревоги.

До этого издание «Страна.ua» писало в Telegram-канале, что в сторону Кривого Рога летит ракета.

Также 14 января взрывы прозвучали в Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины.

В ночь на 14 января сирены звучали в трех регионах Украины. Жителям Днепропетровской и Харьковской областей Украины рекомендовали спуститься в укрытия. Также отмечается, что воздушная тревога была объявлена в подконтрольных украинской армии районах Запорожской области.

Накануне в ряде регионов страны произошли взрывы — в Кременчуге, Чернигове, Днепре и Кропивницком.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства США в Киеве спустились в укрытия из-за ракетных ударов.

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