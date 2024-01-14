Стало известно, по чьей вине загорелся склад Wildberries в Шушарах

Неустановленные лица, отвечавшие за соблюдение правил противопожарной безопасности, виновны в возникновении пожара, который уничтожил склад маркетплейса. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По факту масштабного пожара, начавшегося 13 января в поселке Шушары, следователи возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, когда огонь был локализован. В результате инцидента все хранившиеся на складе товары полностью сгорели. Во Всероссийском союзе страховщиков заявили, что общая стоимость ущерба может достигать 10-11 млрд рублей.

«По данным следствия, в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе в ООО «Вайлдберриз», — считают в ведомстве.

В настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Казани загорелась гостиница «Астория».