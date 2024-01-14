В Казани горит гостиница «Астория»

В Казани загорелась кровля здания, где находятся банкетный зал и мини-отель «Астория», сообщает издание «Татар-информ», ссылаясь на ГУ МЧС России по региону.

Персонал заведения сообщил, что никто не пострадал, все люди успели выйти из здания.

«По прибытии пожарных подразделений организована работа звеньев газодымозащитной службы пожарной охраны», – сказали в министерстве.

В городской Госавтоинспекции сообщили, что из-за пожара на Павлюхина от улицы Газовая до улицы Даурская временно ограничили движение, чтобы обеспечить противопожарную безопасность.

До этого сообщалось, что спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Шушарах под Петербургом.

Также были названы три версии пожара на складе Wildberries в Петербурге. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.

До этого сообщалось, что Wildberries откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге.