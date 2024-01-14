Стали известны подробности атаки ВСУ на курский поселок Теткино

Украинские военные нанесли удар по курскому поселку Теткино, применив беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и сбросив на населенный пункт мину. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Как подчеркивается в материале, под удар попала бригада электриков. В момент обстрела специалисты ремонтировали инфраструктурный объект, пытаясь восстановить электроснабжение в поселке.

«Одного из рабочих экстренно госпитализировали с осколочным ранением — врачи оценили его состояние как тяжелое. Сейчас он находится под полным наблюдением медперсонала», — говорится в публикации.

Более того, из-за взрывной волны и осколков снаряда повреждения получили несколько частных домовладений. У зданий оказались выбиты окна и посечены фасады, уточняется в материале.

14 января губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле поселка Теткино в Глушковском районе региона со стороны украинских военных. По информации руководителя местной администрации, во время атаки один мужчина получил осколочное ранение средней степени тяжести.

Ранее украинские военные повредили здание районной администрации в донецком городе Горловке.