Пожарные ликвидировали открытое горение на складе Wildberries

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Шушарах под Петербургом. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге. Проводится проливка и разборка конструкций», — говорится сообщений.

Полная ликвидация возгорания продолжается второй день. На данный момент есть три версии, объясняющие произошедшее.

Пожар начался 13 января. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, пришлось эвакуировать 1617 человек. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, когда огонь был локализован.

Тем временем представители маркетплейса заявили, что Wildberries откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге. Ожидается, что он начнет работать в течение следующих двух недель.

Ранее юристы усомнились в выплате страховки Wildberries после пожара на складе.