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Под Орлом водитель автобуса высадил ребенка на мороз из-за ошибки кассира автовокзала

В Орловской области ребенка высадили из автобуса в 20-градусный мороз

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Shutterstock

В Орловской области Следственный комитет проводит доследственную проверку по инциденту с несовершеннолетним, которого высадили из автобуса из-за неправильно оформленного билета. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

О произошедшем рассказала мать несовершеннолетнего, по словам женщины, ребенок приобрел билет в кассе автовокзала, но кассир пробила проезд не до той остановки.

Водитель отказался принять у ребенка дополнительную оплату и высадил его на мороз. По данным портала «Орловские новости», семья намерена обратиться в прокуратуру.

Информацией, опубликованной в социальных сетях, заинтересовался региональный СК, проводится доследственная проверка.

Ранее на Урале ребенка, который не смог оплатить проезд наличными, высадили из автобуса.

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