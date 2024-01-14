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Учительница пострадала, пытаясь разнять дерущихся у школы девочек-подростков

Во Франции учителя госпитализировали после нападения со стороны подростков

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Во Франции учитель средней школы пострадала от рук учеников. Об этом сообщает Actu17.

Две девочки подрались во дворе профессиональной школы в Реймсе поздно вечером. Учительница попыталась разнять дерущихся, но пострадала от нападения группы учеников. Первоначально сообщалось, что женщина получила перелом челюсти, но позднее управление образования опровергло эту информацию.

12 января правоохранители задержали четырех учеников. Как уточняется, все они старше 16 лет и были взяты под стражу. Руководство школы отстранило их от занятий в ожидании решения дисциплинарной комиссии.

«Нельзя мириться с угрозами или агрессией, физической или словесной, по отношению к работникам национального образования», — подчеркнул в своем обращении в связи с инцидентом ректор Реймской академии. Он также пообещал посетить школу 15 января и анонсировал создание «психологического подразделения для помощи учащимся и работникам образования».

Ранее пятиклассница угрожала учителю ножом во время урока.

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