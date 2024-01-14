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СК завел уголовное дело после пожара на складе в Шушарах

«Фонтанка»: СК завел уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Шушарах

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Anton Vaganov/Reuters

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Шушарах под Петербургом. Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на свои источники.

Следователи завели дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ — «Злоупотребление полномочиями», максимальное наказание по ней — до четырех лет лишения свободы.

Пожар начался 13 января. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, пришлось эвакуировать 1617 человек. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, когда огонь был локализован.

На следующий день, 14 января, спасатели продолжают полную ликвидацию пожара, выполняя проливку сгоревшего склада.

Тем временем представители маркетплейса заявили, что Wildberries откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге. Ожидается, что он начнет работать в течение следующих двух недель. При этом центр должен помочь снизить нагрузку на действующий склад «Уткина заводь», уточнили в компании.

Ранее были названы три возможные причины пожара на петербургском складе Wildberries.

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