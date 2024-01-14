В воскресенье на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на метеорологическое управление страны.

Вулканическую активность зафиксировали на полуострове Рейкьянес. Отмечается, что это уже пятое извержение в этом районе с 2021 года.

По сообщению Агентства гражданской защиты, для оценки ситуации и точного местоположения был отправлен вертолет береговой охраны.

По данным источника, извержение вулкана началось к северу от населенного пункта Гриндавик. На данный момент неизвестно, откуда именно вышла лава и в каком направлении она текла.

До этого извержение вулкана зафиксировали в Японии. Специалисты обнаружили выброс вулканических пород в радиусе километра от кратера вулкана на острове Суваносэ.

В начале месяца из-за активности вулкана властям Индонезии пришлось эвакуировать свыше 2 тыс. человек. Несколько раз извергался вулкан Левотоби.

Ранее жительница Исландии показала видео «впечатляющего» извержения вулкана.