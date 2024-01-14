Пожарные продолжают проливку сгоревшего склада Wildberries в Шушарах

Сотрудники МЧС продолжают проливать место пожара в Шушарах под Санкт-Петербургом, где расположен склад Wildberries. Об этом в Telegram-канале сообщает издание «Фонтанка».

«Ликвидация пожара идет уже вторые сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из горящего склада Wildberries были эвакуированы 1617 человек. Информации о серьезно пострадавших не поступало.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара.

До этого РИА Новости сообщало, что Wildberries откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что новый центр начнет работать в течение следующих двух недель. При этом он должен помочь снизить нагрузку на действующий склад «Уткина заводь», уточнили в компании.

Маркетплейс также определился со сроками выплат продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Санкт-Петербурге. Компенсации начнут выплачивать с 15 января.

Ранее были названы три возможные причины пожара на петербургском складе Wildberries.