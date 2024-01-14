В ХМАО возбудили дело в отношении тренера, который переписывался с юными спортсменками

СК возбудил уголовное дело в отношении тренера спортшколы Нижневартовска, которого уличили в интимной переписке с юными спортсменками. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Воспитанница спортивной секции обвинила своего тренера по хоккею в домогательствах. Девушка пояснила, что наставник вел с ней переписку интимного характера, и опубликовала ее в открытом доступе. Спортсменка утверждает, что 24-летний тренер приставал к ней и предлагал заняться сексом. Фрагменты переписки дошли до руководства секции, и мужчина уволился.

14 января стало известно, что следователи возбудили в его отношении дело по статье «Иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». По данным информагентства, бывшего тренера задержали. Правоохранители выяснили, что он переписывался с несколькими девочками 13-16 лет. В пресс-службе следственного управления СК по ХМАО информацию пока не подтверждали.

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