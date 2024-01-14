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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве ожидаются морозы до -12°C и небольшой снег

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Pavel Golovkin/AP

Небольшой снег и до -12°C ожидается в Москве в это воскресенье. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Погода обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием многоярусных облаков, которые вечером перейдут в снеговое состояние.

В столице температура воздуха составит минус 12-15°C, в области — до -16°C.

В Москве будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Ночью температурные показатели опустятся до -22,5°C.

14 января непогода стала причиной задержки или отмены не менее 20 рейсов в московских аэропортах. В частности, по информации на 8:35 мск, во Внуково были задержаны вылеты семи пассажирских самолетов. Десять вылетов перенесли в Шереметьево.

В МЧС сообщали о возможном похолодании до -30°C в столичном регионе. В связи с этим ведомство рекомендовало гражданам одеваться по погоде и не принимать горячий душ сразу после возвращения домой с улицы.

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