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В Ленобласти ранее судимого мужчину обвинили в растлении ребенка

«78.ru»: в Ленобласти задержан мужчина по подозрению в растлении ребенка

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Pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка задержан неоднократно судимый местный житель. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратилась жительница поселка Озерное Ленобласти. Женщина заявила, что один из соседей надругался над 13-летней девочкой. Инцидент произошел в конце декабря, задержать подозреваемого удалось только 13 января.

По данным правоохранителей, 52-летний мужчина нигде не работает, он был неоднократно судим за тяжкие преступления, при этом под административным надзором не состоял. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Татарстане местные жители устроили самосуд над мужчиной, которого заподозрили в педофилии.

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