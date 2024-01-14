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Подростки избили своего сверстника резиновой дубинкой и попали на видео

В Мурманске компания подростков жестоко избила своего сверстника у подъезда

В Мурманске подростки били своего ровесника и издевались над ним под камерой. Видео нападения опубликовал Telegram-канал «Мурманск».

Инцидент попал на камеру домофона одного из жилых домов на проспекте Героев-Североморцев. Трое молодых людей, имевших при себе резиновую дубинку, нанесли телесные повреждения вышедшему на улицу жильцу многоэтажки.

Перед этим компания пыталась попасть в подъезд. С этой целью хулиганы звонили в разные квартиры, но им никто так и не открыл. Накопившуюся агрессию они выместили на случайного юношу, попавшегося им под руку.

В пресс-службе полиции региона заявили, что личности нападавших установили и доставили их в отдел. В отношении задержанных ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жительница Тюмени рассказала о банде подростков, которая держит в страхе жильцов ее дома.

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