Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Эквадоре освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников

Армия и полиция Эквадора освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников

close
100%
Global Look Press

В Эквадоре армия и полиция освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников. Об этом говорится в сообщении Эквадорского тюремного агентства (SNAI) в соцсети X (бывший Twitter).

Отмечается, что были освобождены 133 сотрудника тюремной охраны и трое административных служащих.

«Совместная работа с национальной полицией и вооруженными силами успешно завершилась освобождением всех сотрудников Пенитенциарного корпуса безопасности и надзора и членов административного персонала, которые содержались в различных центрах лишения свободы в стране», — говорится в сообщении.

До этого SNAI сообщало, что в Эквадоре перестрелка между членами преступных группировок произошла прямо в тюрьме провинции Гуаяс.

9 января сообщалось, что в ряде тюрем Эквадора произошли бунты, в одном из учреждений в заложники были взяты 15 охранников.

Ранее глава преступной группировки из Эквадора ответил на ультиматум президента страны.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами