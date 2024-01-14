В Эквадоре освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников

В Эквадоре армия и полиция освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников. Об этом говорится в сообщении Эквадорского тюремного агентства (SNAI) в соцсети X (бывший Twitter).

Отмечается, что были освобождены 133 сотрудника тюремной охраны и трое административных служащих.

«Совместная работа с национальной полицией и вооруженными силами успешно завершилась освобождением всех сотрудников Пенитенциарного корпуса безопасности и надзора и членов административного персонала, которые содержались в различных центрах лишения свободы в стране», — говорится в сообщении.

До этого SNAI сообщало, что в Эквадоре перестрелка между членами преступных группировок произошла прямо в тюрьме провинции Гуаяс.

9 января сообщалось, что в ряде тюрем Эквадора произошли бунты, в одном из учреждений в заложники были взяты 15 охранников.

Ранее глава преступной группировки из Эквадора ответил на ультиматум президента страны.