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В Кургане охранник торгового центра спас 90-летнюю пенсионерку от мошенников

В Кургане охранник помешал пенсионерке перевести деньги мошенникам

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Ilya Naymushin/Reuters

В Кургане охранник помешал пенсионерке перевести мошенникам 100 тысяч рублей через банкомат. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение в полицию Кургана поступило 11 января от охранника одного из торговых центров, мужчина сообщил, что 90-летняя пенсионерка пыталась перевести аферистам 100 тысяч рублей через банкомат.

Как установили правоохранители, пожилой женщине позвонили неизвестные и сообщили, что на ее счет переведена крупная сумма денег. Пенсионерке угрожали уголовным преследованием, если она не перечислит на указанный аферистами счет все имеющиеся у нее сбережения в размере 100 тысяч рублей.

Напуганную женщину мошенники направили в один из торговых центров, возле банкомата ее заметил охранник и убедил пенсионерку не переводить деньги, а дождаться приезда сотрудников полиции. Злоумышленников разыскивают, возбуждено уголовно дело.

Ранее юрист-ученый РАН отдал мошенникам более 6,6 млн рублей.

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