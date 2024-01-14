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Школьница попала в реанимацию после катания на тюбинге в Красноярске

В Красноярске 13-летняя девочка попала в реанимацию после катания на тюбинге

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Shutterstock/Petr Smagin

В селе Еловое под Красноярском 13-летняя девочка вылетела из тюбинга во время катания на необорудованной горке и оказалась в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Еловое 14 января, школьница вместе с друзьями каталась на тюбинге с необорудованной горки. Во время спуска «ватрушку» подбросило над землей, девочка ударилась и получила серьезные травмы.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в отделение реанимации ближайшей больницы, медикам пришлось удалить ей один из внутренних органов.

Состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Красноярске подросток на тюбинге сорвался в обрыв с 15-метровой высоты.

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