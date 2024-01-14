Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Командование ЦВО организовало сеанс связи между участником СВО и его сыном

МО: командование ЦВО исполнило желание ребенка увидеть участвующего в СВО отца

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Командование Центрального военного округа (ЦВО) приняло участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», организовав сеанс видеосвязи между участником специальной военной операции (СВО) на Украине и его сыном. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что руководство ЦВО исполнило желание мальчика Сергея из города Екатеринбурга. Ребенок мечтал повидаться с отцом, который принимает участие в боевых действиях с первых дней после эскалации конфликта.

«Данное мероприятие еще раз показывает, что все мечты имеют свойство сбываться и даже такое маленькое чудо приносит много добра и счастья в сердца людей», — подчеркнули в пресс-службе.

28 декабря российское министерство обороны сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу также намерен принять участие в акции «Елка желаний». Как отмечалось в заявлении, он исполнит мечту 15-летней жительницы столицы Александры и познакомит ее с пилотажной группой.

В начале января президент РФ Владимир Путин посетил чукотский город Анадырь, где встретился с местными жителями и общественниками. Во время мероприятия глава государства заявил, что в данный момент все потребности СВО финансируются в полном объеме.

Ранее российский лидер прокомментировал ситуацию с отпусками участников боевых действий на Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами