Командование ЦВО организовало сеанс связи между участником СВО и его сыном

Командование Центрального военного округа (ЦВО) приняло участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», организовав сеанс видеосвязи между участником специальной военной операции (СВО) на Украине и его сыном. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что руководство ЦВО исполнило желание мальчика Сергея из города Екатеринбурга. Ребенок мечтал повидаться с отцом, который принимает участие в боевых действиях с первых дней после эскалации конфликта.

«Данное мероприятие еще раз показывает, что все мечты имеют свойство сбываться и даже такое маленькое чудо приносит много добра и счастья в сердца людей», — подчеркнули в пресс-службе.

28 декабря российское министерство обороны сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу также намерен принять участие в акции «Елка желаний». Как отмечалось в заявлении, он исполнит мечту 15-летней жительницы столицы Александры и познакомит ее с пилотажной группой.

В начале января президент РФ Владимир Путин посетил чукотский город Анадырь, где встретился с местными жителями и общественниками. Во время мероприятия глава государства заявил, что в данный момент все потребности СВО финансируются в полном объеме.

Ранее российский лидер прокомментировал ситуацию с отпусками участников боевых действий на Украине.