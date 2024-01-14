В Италии из-за обрушения потолка во время свадьбы пострадали 30 человек

Губернатор итальянского региона Тоскана Эудженио Джани сообщил, что в здании бывшего монастыря в городе Пистоя во время свадьбы обрушился потолок из-за чего пострадали 30 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторые из 30 пострадавших все еще остаются под наблюдением, остальные были выписаны», — сообщил Джани.

Он также отметил, что спасательные и медицинские службы оперативно отреагировали на происшествие.

Ранее сообщалось, что в строящейся школе в Омской области, в которой занятия должны были начаться в январе 2024 года, рухнул потолок. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Инцидент произошел 8 января в Горьковской средней общеобразовательной школе им. Варнавского. Подвесной потолок и декоративные конструкции обрушились в фойе на втором этаже здания. Подрядчик уже восстановил потолок, а прокуратура проверяет, насколько хорошо смонтирован потолок в остальных частях школы.

Ранее в Курской области девушка-подросток провалилась в дыру в полу школы.