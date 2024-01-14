В Давосе обсудят «болезнь Х», способную превзойти по смертности COVID-19

«Болезнь X» станет одной из тем Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации.

«Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная «болезнь X» может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?» — сказано в анонсе встречи.

Обсуждение состоится 17 января. Участниками этой встречи станут глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.

В январе Гебрейесус призвал людей по всему миру снова надеть маски и вакцинироваться от коронавируса в связи с увеличением числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих странах.

До этого директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что COVID-19 мутировал и перешел в разряд сезонных заболеваний.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию.