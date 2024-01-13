Число оставшихся без отопления домов в Липецке выросло до 282

В Липецке из-за аварии на теплосетях без отопления и горячей воды остаются 282 многоквартирных дома. Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.

«Без отопления и горячей воды сейчас осталось 282 дома», — написала она.

По информации градоначальницы, в целях ликвидации повреждений магистрального трубопровода задействованы все аварийные бригады. Управляющие компании приступили к сливу теплоносителей внутридомовых сетей, чтобы предупредить размораживание системы. Вернуть тепло в дома планируется к вечеру 13 января.

«К 20:00 специалисты АО «Квадра» планируют завершить ремонт сети», — сообщила Уваркина.

Тринадцатого января в Липецке из-за аварии на сетях теплоснабжения без отопления остались около 27 многоквартирных домов. Спустя некоторое время еще одна авария на теплосетях в Липецке оставила без горячей воды и отопления 40 многоквартирных домов.

Ранее власти Подмосковья отчитались о ходе решения отопительных проблем в регионе.