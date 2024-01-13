В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов

В Москве действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за низкой температуры, следует из данных Гидрометцентра.

«Очень низкая температура. Гололедица», — предупредило ведомство.

Предупреждение о морозах действует с 23:00 13 января до 10:00 14 января, а «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей — до 12:00 15 января.

Региональное управление МЧС РФ предупредило жителей столицы о понижении температуры до -30°С и рекомендовало горожанам одеваться по погоде, не оставлять электрообогреватели без присмотра и не принимать горячий душ по приходе с мороза из-за риска возникновения значительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

В ночь на 13 января на территории Московской области была зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала нынешней зимы, в городе Клин столбики термометра опускались до -32,7°C. При этом на главной метеостанции Москвы, ВДНХ, минимальная температура минувшей ночи составила -24,2°C. На других метеостанциях города температура менялась от -19,6°C на Балчуге до -28,1°C в Бутово.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.