Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов

Гидрометцентр объявил повышенный уровень погодной опасности из-за морозов

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за низкой температуры, следует из данных Гидрометцентра.

«Очень низкая температура. Гололедица», — предупредило ведомство.

Предупреждение о морозах действует с 23:00 13 января до 10:00 14 января, а «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей — до 12:00 15 января.

Региональное управление МЧС РФ предупредило жителей столицы о понижении температуры до -30°С и рекомендовало горожанам одеваться по погоде, не оставлять электрообогреватели без присмотра и не принимать горячий душ по приходе с мороза из-за риска возникновения значительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

В ночь на 13 января на территории Московской области была зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала нынешней зимы, в городе Клин столбики термометра опускались до -32,7°C. При этом на главной метеостанции Москвы, ВДНХ, минимальная температура минувшей ночи составила -24,2°C. На других метеостанциях города температура менялась от -19,6°C на Балчуге до -28,1°C в Бутово.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами