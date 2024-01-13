Жителей Москвы предупредили о сильных морозах

МЧС России по городу Москве предупредило жителей столицы о понижении температуры до -30°С и рекомендовало горожанам одеваться по погоде, не оставлять электрообогреватели без присмотра и не принимать горячий душ по приходе с мороза.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ночные и утренние часы 14 января местами в г. Москве ожидается сильный мороз -30°С», — говорится в сообщении.

В экстренных службах в связи с похолоданием рекомендовали не допускать перегрузки в электрической сети при использовании нагревателей и не оставлять детей одних в помещениях с включенными приборами, одеваться по погоде, укрываться от ветра, а по приходе домой не пить сразу горячий чай, не принимать теплый душ или ванну из-за риска возникновения значительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

«Организм должен в течение 20-30 минут адаптироваться к комнатной температуре», — напомнили в МЧС.

В ночь на 13 января на территории Московской области была зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала нынешней зимы, в городе Клин столбики термометра опускались до -32,7°C. При этом на главной метеостанции Москвы, ВДНХ, минимальная температура минувшей ночи составила -24,2°C. На других метеостанциях города температура менялась от -19,6°C на Балчуге до -28,1°C в Бутово.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.