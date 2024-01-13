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Пункт пропуска на границе Украины и Румынии заблокирован фермерами из Румынии

Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

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Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Сирет» на румыно-украинской границе оказался заблокирован фермерами из Румынии. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины (ГПСУ) в Telegram.

«Движение грузовиков через румынский пункт пропуска «Сирет», напротив украинского «Порубное», заблокировано», — сказано в публикации.

Согласно информации ведомства, автомобильное движение в обоих направлениях перекрыли румынские аграрии. При этом пропуск легковых машин, пассажирских автобусов и пешеходов функционирует в штатном режиме.

«Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны», — добавили в Госпогранслужбе.

В сообщении указывается, что на данный момент большого затора из грузовиков в направлении Украины нет, однако на выезде из Украины находится 825 авто.

Накануне стало известно, что продолжающиеся протесты немецких фермеров из-за планов по сокращению субсидий на топливо способны значительно усугубить кризис во власти ФРГ.

Ранее в Румынии захотели запретить импорт агропродукции с Украины.

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