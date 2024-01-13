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США и Великобритания нанесли новые удары по Йемену

США и Великобритания нанесли удары по базе ВМС Ходейда на западе Йемена

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US Central Command/Reuters

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по военно-морской базе в городе Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во властных структурах.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

13 января стало известно, что американские войска нанесли удар по радиолокационной станции (РЛС) в Йемене, которая подчинена военному командованию движения «Ансар Аллах».

Накануне постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что считает удары по Йемену соразмерными и необходимыми. Точку зрения Вашингтона она высказала на срочном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу России в связи с ударами США и Британии по Йемену.

Ранее Байден заявил, что США в частном порядке направили Ирану сообщение по хуситам.

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Удары США по хуситам
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