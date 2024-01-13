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Украинский завод «Уманьпиво» отказался выпускать «Жигулевское»

На Украине «Жигулевское» пиво переименовали в «Венское»

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Shutterstock

Пиво «Жигулевское» исчезнет из списка продукции, выпускаемой заводом «Уманьпиво» в Черкасской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский телеканал «Громадське».

Со ссылкой на маркетинговый отдел завода телеканал сообщает, что завод продолжит выпуск того же сорта пива без изменения рецептуры, однако название будет заменено на «Венское» (укр. Видэнське). В качестве причины переименования указано желание «избавиться от российско-советского прошлого».

В «Уманьпиве» считают, что рецепт «Жигулевского» якобы когда-то был разработан австрийским пивоваром и название «Венское» более правильное и аутентичное.

10 января сообщалось, что на Украине на 30% выросло число доносов на нарушителей закона о госязыке.

9 января в Херсоне в рамках избавления от советского и российского наследия снесли памятник Маяковскому.

Ранее на Украине появилось темное пиво в честь Бориса Джонсона.

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