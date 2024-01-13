Украинский завод «Уманьпиво» отказался выпускать «Жигулевское»

Пиво «Жигулевское» исчезнет из списка продукции, выпускаемой заводом «Уманьпиво» в Черкасской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский телеканал «Громадське».

Со ссылкой на маркетинговый отдел завода телеканал сообщает, что завод продолжит выпуск того же сорта пива без изменения рецептуры, однако название будет заменено на «Венское» (укр. Видэнське). В качестве причины переименования указано желание «избавиться от российско-советского прошлого».

В «Уманьпиве» считают, что рецепт «Жигулевского» якобы когда-то был разработан австрийским пивоваром и название «Венское» более правильное и аутентичное.

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