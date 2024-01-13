ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате удара есть один пострадавший мирный житель — водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз», — написал Гладков.

Мужчина доставлен в Центральную районную больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждения получили три автомобиля, один из которых сгорел. На месте работают оперативные службы.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаках вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону за минувшие сутки. По его словам, область подверглась атаке 10 беспилотников.

12 января сообщалось, что четыре села в Белгородской области остались без света из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинская армия применила беспилотник-камикадзе при обстреле поселка в ДНР.